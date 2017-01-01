Искусственный интеллект научился генерировать убедительные фотографии людей

В лаборатории в Финляндии небольшая группа исследователей Nvidia недавно построила систему, которая может анализировать тысячи реальных снимков знаменитостей, распознавать общие шаблоны и создавать новые образы. Эти образы выглядят похожими, но отличаются друг от друга. На конкретный портрет девушки у искусственного интеллекта (ИИ) ушло 18 дней. Система также может генерировать реалистичные изображения лошадей, автобусов, велосипедов, растений и многих других объектов.

Проект является частью огромных и разнообразных усилий по созданию технологий, которые могут автоматически генерировать правдоподобные изображения или изменять уже существующие картинки.

Эта технология может значительно ускорить и улучшить создание компьютерных интерфейсов, игр, фильмов или средств массовой информации, в конечном итоге позволяя программному обеспечению создавать реалистичные изображения в быстрые сроки.

В последние годы, благодаря алгоритму, который может изучать задачи, анализируя огромные объемы данных, такие компании, как Google и Facebook создали системы, которые могут распознавать лица и объекты с точностью человеческого глаза.