ТЕЛЕКРИТИКА

Искусственный интеллект научился генерировать убедительные фотографии людей

Бизнес

Женщина на фотографии кажется знакомой. Она похожа на Дженнифер Энистон, звезду сериала «Друзья», или на поп-певицу Селену Гомес. Эта девушка похожа на знаменитость, но вспомнить ее вы все равно не сможете. Все потому, что она ненастоящая. Она была создана машиной.


Это изображение является одной из фальшивых фотографий знаменитостей, созданных в Nvidia – программном обеспечении крупнейшего производителя компьютерных чипов, который вкладывает значительные средства в исследования, связанные с искусственным интеллектом.

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В лаборатории в Финляндии небольшая группа исследователей Nvidia недавно построила систему, которая может анализировать тысячи реальных снимков знаменитостей, распознавать общие шаблоны и создавать новые образы. Эти образы выглядят похожими, но отличаются друг от друга. На конкретный портрет девушки у искусственного интеллекта (ИИ) ушло 18 дней. Система также может генерировать реалистичные изображения лошадей, автобусов, велосипедов, растений и многих других объектов.

Проект является частью огромных и разнообразных усилий по созданию технологий, которые могут автоматически генерировать правдоподобные изображения или изменять уже существующие картинки.

Эта технология может значительно ускорить и улучшить создание компьютерных интерфейсов, игр, фильмов или средств массовой информации, в конечном итоге позволяя программному обеспечению создавать реалистичные изображения в быстрые сроки.

В последние годы, благодаря алгоритму, который может изучать задачи, анализируя огромные объемы данных, такие компании, как Google и Facebook создали системы, которые могут распознавать лица и объекты с точностью человеческого глаза.

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Теперь эти и другие компании наряду со многими ведущими мировыми академиями ИИ используют аналогичные методы для распознавания и создания изображений.

Изображения Nvidia не могут соответствовать разрешению изображений, сделанных на высококачественные камеры, но при просмотре на смартфонах они являются четкими и детализированными даже при увеличении.

Исследователи ИИ из команды Nvidia полагают, что через несколько лет будет возможно создание значительно более крупных и более сложных изображений.

«Мы думаем, что можем улучшать этот процесс, создавая не только фотографии, но и трехмерные изображения, которые можно использовать в компьютерных играх и фильмах», – сказал Яакко Лехтинен, один из исследователей проекта.

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