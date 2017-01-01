Искусственный интеллект научился генерировать убедительные фотографии людей

Женщина на фотографии кажется знакомой. Она похожа на Дженнифер Энистон, звезду сериала «Друзья», или на поп-певицу Селену Гомес. Эта девушка похожа на знаменитость, но вспомнить ее вы все равно не сможете. Все потому, что она ненастоящая. Она была создана машиной.
В лаборатории в Финляндии небольшая группа исследователей Nvidia недавно построила систему, которая может анализировать тысячи реальных снимков знаменитостей, распознавать общие шаблоны и создавать новые образы. Эти образы выглядят похожими, но отличаются друг от друга. На конкретный портрет девушки у искусственного интеллекта (ИИ) ушло 18 дней. Система также может генерировать реалистичные изображения лошадей, автобусов, велосипедов, растений и многих других объектов.
Проект является частью огромных и разнообразных усилий по созданию технологий, которые могут автоматически генерировать правдоподобные изображения или изменять уже существующие картинки.
Эта технология может значительно ускорить и улучшить создание компьютерных интерфейсов, игр, фильмов или средств массовой информации, в конечном итоге позволяя программному обеспечению создавать реалистичные изображения в быстрые сроки.
В последние годы, благодаря алгоритму, который может изучать задачи, анализируя огромные объемы данных, такие компании, как Google и Facebook создали системы, которые могут распознавать лица и объекты с точностью человеческого глаза.
Теперь эти и другие компании наряду со многими ведущими мировыми академиями ИИ используют аналогичные методы для распознавания и создания изображений.
Изображения Nvidia не могут соответствовать разрешению изображений, сделанных на высококачественные камеры, но при просмотре на смартфонах они являются четкими и детализированными даже при увеличении.
Исследователи ИИ из команды Nvidia полагают, что через несколько лет будет возможно создание значительно более крупных и более сложных изображений.
«Мы думаем, что можем улучшать этот процесс, создавая не только фотографии, но и трехмерные изображения, которые можно использовать в компьютерных играх и фильмах», – сказал Яакко Лехтинен, один из исследователей проекта.