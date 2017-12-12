Исканская и норвежская авиакомпании будут показывать в самолетах украинские передачи

Украинский дистрибьютор контента для телевизионных, цифровых и наружных прав MK-Distribution (входит в украинскую MK Media Group) заключил ряд сделок с телеканалами, дистрибьюторами и провайдерами IFE (inflight entertainment – развлечения в полете) о продаже передач украинского производства.

В компании изданию Mediasat рассказали, что компания Global Eagle Entertainment приобрела у них для пассажиров испанской Air Europa передачу «День карвинга» (100 видеороликов по три минуты), где поэтапно выполняются необычные техники художественной резки фруктов и овощей.

Кроме того, ирландский поставщик контент-услуг Inflight Dublin купил для авиакомпаний AirAstana (Казахстан) и Norwegian Air Shuttle (Норвегия), помимо кулинарных передач, короткие видео об искусстве RE:Art (100 видео по 3 мин.) – художник карандашом воссоздает шедевры известных художников.

Как известно, MK-Distribution является официальным представителем компании по производству контента World Wide Entertainment, а также занимаетсядистрибуцией лицензионной ТВ- и видеопродукции в Украине и мире,размещением на телеканалах информационных и рекламных роликов и сюжетов, переводом на украинский, русский и английский языки и титрованием телепродукции.

Фото: mice-tv.ru