Ирина Волкова уходит с «Ранку з Україною»

Телеведущая Ирина Волкова покидает команду программы «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина».Как сообщает пресс-служба телеканала, ведущая решила сосредоточиться на работе в информационном вещании.

"Очень рада, что у меня была возможность работать с дружным и профессиональным коллективом «Ранку з Україною». Я благодарна команде за такой классный опыт. Последние годы я работала в более развлекательных жанрах, но мне все-таки ближе новости, поэтому я намерена вернуться в информационное вещание", – говорит Волкова.

Кроме того, сообщают на телеканале,с понедельника, 2 октября, эфир «Ранку з Україною» будет длиться дольше. Теперь шоу будет выходить с 6:30 до 9:00.

Напомним, Ирина Волкова начала вести «Ранок з Україною» в марте, заменив в эфире Владимира Остапчука.

С 9 октября к команде ведущих программы присоединится Лилия Ребрик.

Фото: Facebook Ирины Волковой