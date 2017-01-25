ТЕЛЕКРИТИКА

Ирина Славинская запускает авторскую программу на «Українському радіо»

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Журналист, автор и ведущая проектов на «Громадському радіо» Ирина Славинская присоединилась к команде общественного вещателя. Об этом она сообщила в своем Facebook.
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Ирина Славинская – о сексизме в медиа: MediaLab

Ее авторская программа «Права человека превыше всего» будет выходить на «Українському радіо» по пятницам."Моя первая гостья – Валерия Лутковская (омбудсмен – ТК), спасибо ей за доверие и готовность говорить. Включайте эфир (слышно на радио «Культура» и УР-1, видео со студии видно на телеканале «Культура», все вживую). И так каждую пятницу в 16:10", – написала она.

Фото: Facebook Ирины Славинской

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