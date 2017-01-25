Ирина Славинская запускает авторскую программу на «Українському радіо»

Ее авторская программа «Права человека превыше всего» будет выходить на «Українському радіо» по пятницам."Моя первая гостья – Валерия Лутковская (омбудсмен – ТК), спасибо ей за доверие и готовность говорить. Включайте эфир (слышно на радио «Культура» и УР-1, видео со студии видно на телеканале «Культура», все вживую). И так каждую пятницу в 16:10", – написала она.