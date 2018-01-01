Ирина Мельничук ушла с канала «ПлюсПлюс» в «Диджитал Скринз»

Директором по маркетинговым коммуникациям и развитию бренда компании «Диджитал Скринз», которая входит в «Медиа группу Украина», стала экс-директор по маркетингу телеканала «ПлюсПлюс» Ирина Мельничук.

Как сообщаетпресс-служба медиахолдинга, она будет отвечать за построение бренда «Диджитал Скринз», подготовку и реализацию коммуникационной стратегии брендов Oll.tv и Xrta.tv, разработку и внедрение коммуникационной стратегии на внешних рынках для платформы UKRAINE TV и международной дистрибуции каналов Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV1, NLO TV2.

"Команда «Диджитал Скринз» системно работает над тем, что будет индустриальным трендом завтра. Вовлеченность, профессионализм и лидерство – это те качества, которые мы искали в кандидатах на позицию руководителя функции маркетинга в нашем инновационном активе", – говорит директор по стратегическому маркетингу МГУ Ольга Захарова.

Как известно, у Ирины Мельничук более 17 лет опыта работы в крупных медиакампаниях, среди которых «Украинский медиа холдинг», StarLightMedia, телеканал «ПлюсПлюс» (1+1 media) и др.

Напомним, 1 августа свою должность покинул директор компании «Диджитал Скринз» Георгий Барзашвили.

Фото: mmr.ua