Интернет-пользователи за минуту просматривают 4 млн роликов на YouTube и 900 тыс. раз входят в Facebook

Количество данных, загружаемых в интернет за минуту с каждым годом стремительно растет. Так, например, в 2016 году пользователи вводили в поисковик Google 2,3 млн запросов, а в текущем эта цифра выросла до 3,5 млн.

Как сообщает AIN.UA со ссылкой на инфографику от специалистов агентства Culumus Media Лори Льюиса и Чедда Каллахана, каждые 60 секунд пользователи проделывают огромное количество действий в сети: успевают просмотреть 4,1 млн роликов на YouTube, послать 15 тыс. гифок через Messenger и 900 тыс. раз войти в Facebook.

Кроме того, за минуту интернет-пользователи делают более 46 тыс. постов в Instagram и 452 тыс. – в Twitter, успевают просмотреть более 70 тыс. часов видео в Netflix.