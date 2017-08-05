Интернет-пользователи за минуту просматривают 4 млн роликов на YouTube и 900 тыс. раз входят в Facebook

Количество данных, загружаемых в интернет за минуту с каждым годом стремительно растет. Так, например, в 2016 году пользователи вводили в поисковик Google 2,3 млн запросов, а в текущем эта цифра выросла до 3,5 млн.
Как сообщает AIN.UA со ссылкой на инфографику от специалистов агентства Culumus Media Лори Льюиса и Чедда Каллахана, каждые 60 секунд пользователи проделывают огромное количество действий в сети: успевают просмотреть 4,1 млн роликов на YouTube, послать 15 тыс. гифок через Messenger и 900 тыс. раз войти в Facebook.
Кроме того, за минуту интернет-пользователи делают более 46 тыс. постов в Instagram и 452 тыс. – в Twitter, успевают просмотреть более 70 тыс. часов видео в Netflix.
Примечательно, что почти все цифры изменились в большую сторону, уменьшилось только количество отправленных email: так, например, если в 2011 году за минуту в сеть уходило 168 млн электронных писем, то в 2017-м их число сократилось до 156 млн.
Напомним, подобную инфографику в 2016 году представила специализирующаяся на визуализации данных компания Domo. Согласно ее исследованию, в прошлом году пользователи фотосервиса Instagram за минуту лайкали около 2,5 млн постов, в Twitter успевали отправить 9,7 тыс. твитов с эмодзи, на YouTube выложить 400 часов нового видео, а в Facebook Messenger поделиться более чем 216 тыс. фото.
Заглавное фото: Максим Лисовой
Статьи по теме
- Новости читает, а не смотрит, 71% интернет-аудитории: Reuters Institute
- Бен Уильямс из Adblock Plus – о том, выживет ли реклама в интернете будущего: AIN.UA
- Европейцы больше доверяют ТВ и радио, чем интернет-СМИ и соцсетям: ЕВС
- Как интернет изменил кино
- В режиме онлайн ежедневно находится 85% украинских интернет-пользователей: исследование