Интернет-издание DreamKyiv меняет формат

Об этом сообщается на сайте издания.

В сообщении говорится, что весной городская онлайн-газета станет городским онлайн-журналом.

"Это означает, что вместо новостей и микроформатов будут содержательные, качественно иллюстрированные лонгриды", - говорится на сайте издания.

Отмечается, что тематика издания не изменится - развитие города, эффективное управление районами, домами, общественные инициативы, городские тренды.

Также DreamKyiv сфокусируется на работе общественной организации «Киев Мечты». В частности, будет запущена онлайн-платформа «Взаимодействие полиции и общества».

Проект реализуется совместно с общественной организацией «Экспертный центр по правам человека», Национальной полицией Украины при поддержке фонда «Возрождение».