Интернет-издание DreamKyiv меняет формат

Киевское интернет-издание DreamKyiv заявило, что меняет формат.
Об этом сообщается на сайте издания.
В сообщении говорится, что весной городская онлайн-газета станет городским онлайн-журналом.
"Это означает, что вместо новостей и микроформатов будут содержательные, качественно иллюстрированные лонгриды", - говорится на сайте издания.
Отмечается, что тематика издания не изменится - развитие города, эффективное управление районами, домами, общественные инициативы, городские тренды.
Также DreamKyiv сфокусируется на работе общественной организации «Киев Мечты». В частности, будет запущена онлайн-платформа «Взаимодействие полиции и общества».
Проект реализуется совместно с общественной организацией «Экспертный центр по правам человека», Национальной полицией Украины при поддержке фонда «Возрождение».