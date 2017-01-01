ТЕЛЕКРИТИКА

Интерес американской аудитории к ТВ падает

Бизнес

Об этом свидетельствуют показатели телевизионных рейтингов в США за летний период 2018 года по сравнению с летом 2017-го, сообщает MediaPost.


Аудитория почти всех телевизионных сетей в Соединенных Штатах сократилась. По данным MoffettNathanson Research, только Fox, MTV и Comedy Central демонстрировали рост числа зрителей в августе по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Показатели просмотра программ в прайм-тайм аудиторией 18–49 лет снизились в августе на 12%, эфирное телевидение потеряло 10% аудитории, кабельное – около 13%. Причем с каждым месяцем интерес к ТВ падает все стремительнее. Так, в мае общий рейтинг телесмотрения в США снизился всего на 5%, а уже в июне – на 9%.

Среди каналов Fox увеличил на 5% свои показатели в июле, благодаря трансляции Чемпионата мира по футболу. Сеть ABC потеряла 6%, CBS – 15%, а NBC – вообще 17%.

Ранее «Телекритика» писала о том, какие программы смотрели украинские телезрители на прошлой неделе.

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