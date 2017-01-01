ТЕЛЕКРИТИКА

«Интер» запускает детское талант-шоу с Доманским и Данилевичем

Бизнес

Телеканал «Интер» в новом телесезоне покажет новое детское шоу «Круче всех».

Как сообщили «Телекритике» в пресс-службе канала, его ведущими стали Андрей Доманский и Андрей Данилевич. В каждом выпуске шесть участников от двух до четырнадцати лет будут демонстрировать свои уникальные способности. При этом соревноваться между собой дети не будут.

"Нет судей и нет побежденных. Создатели программы уверены: каждый ребенок уникален! Нужно только увидеть эти способности. Главная задача – не только показать всей стране, насколько талантливы наши дети, но и максимально раскрыть их, и зарядить энергией успеха для новых свершений", – говорят на «Интере».

Проект создан на основе популярного формата американского телеканала NBC под названием Little Big Shots. Его премьера на NBC состоялась в марте 2016 года, теперь же шоу адаптировано более чем в десяти странах мира.

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