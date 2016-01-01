«Интер» вырезал из новогоднего огонька сцены с Яном Цапником

Телеканал «Интер» вырезал из своего новогоднего огонька «Остаемся зимовать» все сцены, в которых снялся российский актер Ян Цапник. Об этом сообщала бегущая строка, которая сопровождала весь эфир шоу.

В результате, изменился и сюжет огонька.

Отметим, Ян Цапник играл в новогоднем шоу «Интера» одну из главных ролей. Однако 29 декабря Служба безопасности Украины запретила ему в течение пяти лет въезжать в страну, а также он был внесен Министеством культуры в черный список. Такое решение принято в связи с тем, что в 2014 году в России вышел фильм «Военный корреспондент» о событиях на Донбассе, в котором актер сыграл боевика «ДНР».

Российскому изданию Life.ru Цапник сказал, что решение СБУ ему неприятно, но в этом нет ничего страшного: "Я играл майора СБУ, и было все нормально. Не нужно путать профессию и политику. Мне абсолютно все равно. Конечно, есть неприятное чувство, но ничего страшного. Так случилось. Не вижу ничего нового, постоянно такое происходит".

Фото: пресс-служба «Интера»