«Интер» стал лидером телесмотрения 9 мая по аудиториям 18+ и 18-54

Зрительская аудитория телеканала «Интер» 9 мая составила 15,8 млн человек. Все продукты собственного производства, подготовленные специально к этой дате, показали высокие цифры телепросмотра и стали лидерами в своих слотах, сообщает пресс-служба канала.

Так, марафон «Наша Победа», который шел в прямом эфире более шести часов, собрал долю 12,7% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и стал лидером слота.

Концерт «Победа. Одна на всех» по аудитории 18+ он стал самым рейтинговым событием с начала года, собрав у экранов 25% телезрителей в возрасте 18 лет и старше. Доля по аудитории 18–54 в крупных городах составила 14,8%. По обеим аудиториям концерт стал лидером своего слота. В Украине его смотрели 9,3 млн человек.

Топ-5 каналов 9 мая в слоте концерта «Победа. Одна на всех» (20:29:51-22:40:42)(доля 18+, Украина / 18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)