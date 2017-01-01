«Интер» стал лидером телесмотрения 9 мая по аудиториям 18+ и 18-54

Зрительская аудитория телеканала «Интер» 9 мая составила 15,8 млн человек. Все продукты собственного производства, подготовленные специально к этой дате, показали высокие цифры телепросмотра и стали лидерами в своих слотах, сообщает пресс-служба канала.
Так, марафон «Наша Победа», который шел в прямом эфире более шести часов, собрал долю 12,7% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и стал лидером слота.
Концерт «Победа. Одна на всех» по аудитории 18+ он стал самым рейтинговым событием с начала года, собрав у экранов 25% телезрителей в возрасте 18 лет и старше. Доля по аудитории 18–54 в крупных городах составила 14,8%. По обеим аудиториям концерт стал лидером своего слота. В Украине его смотрели 9,3 млн человек.
Топ-5 каналов 9 мая в слоте концерта «Победа. Одна на всех» (20:29:51-22:40:42)(доля 18+, Украина / 18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)
Премьера документального фильма «Люди Победы. Будем жить!» состоялась с долей 14,2% среди зрителей 18+ в Украине. Продукт также стал лидером слота.
В целом, как отмечают на телеканале, по итогам дня 9 мая «Интер» стал лидером ТВ-эфира: его доля составила 16,53% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и 11,84% среди зрителей 18-54 в крупных городах.
Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом «Интер».
Фото: Пресс-служба «Интера»
Статьи по теме
- Сериал «Конвой» на ICTV стал самым рейтинговым художественным продуктом 8 мая
- Бой Кличко на «Интере» стал самым рейтинговым спортивным событием года на ТВ
- «Интер» оспорит решение Госкино о запрете сериала «Танкист»
- Госкино запретило сериал «Танкист», анонсируемый «Интером»
- «ЛНР» объявила в розыск Романа Бочкалу и журналистов «Интера»