«Интер» считает введение языковых квот на ТВ нарушением прав человека

«Интер Медиа Груп» выступает против введения языковых квот в эфире телеканалов, сообщает пресс-служба канала «Интер».

По мнению холдинга, соответствующий законопроект, принятый вчера Верховной радой в первом чтении,практически запрещает использование в ТВ-эфире любых языков, кроме украинского. "И вопрос не в отношении к языкам – украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку", - говорят в «Интер Медиа Груп».

Кроме того, группа считает, что введение квот не способствует развитию украинского телевидения и приведет к ухудшению качества украиноязычного телепродукта, поскольку создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж невозможно.

"Емкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует данный закон. Это приведет к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник", - отмечают в холдинге и добавляют, что после введения квот на украиноязычные песни на радиостанциях, в их эфире появилось много «низкопробного продукта».

Напомним, вчера народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона, прогнозирует его принятие во втором чтении в апреле.

Фото: Inter.ua