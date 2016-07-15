«Интер» продлил шоу «Добрый вечер» Доманского на второй сезон

У развлекательного шоу «Добрый вечер на Интере», которое ведет телеведущий Андрей Доманский, будет второй сезон.

Это следует из сообщения пресс-службы «Интера» о том, что 7 января в 22:30 в эфир выйдет финальный выпуск первого сезона шоу. В нем примут участие певцы Виталий Козловский и Иван Березовский, актеры Дмитрий Ступка, Ирина Мельник, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Напомним, премьера шоу «Добрый вечер на Интере» состоялась в конце сентября. Его суть - две команды звездных гостей, во главе которых - обычные украинцы (для чего они должны пройти специальный кастинг), играют в различные игры, выполняют смешные задания Андрея Доманского и т.д. , борясь заглавный приз – 50 тыс. грн.

Фото: пресс-служба «Интера»