«Интер» получил две награды за промо-ролик «Вещдока»

Промо-ролик детективного цикла «Вещдок», который выходит на телеканале «Интер», получил две награды на национальных профессиональных конкурсах, церемонии награждения победителей которых прошли в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week в Киеве.

Как сообщает пресс-служба канала, видеоработа промо-дирекции «Интера» стала серебряным призером конкурса KAKADU Awards, на котором были представлены лучшие работы рекламно-коммуникационного рынка.

Еще одну награду авторы ролика получили на национальном конкурсе создателей рекламы ADC*UA Awards, где промо-ролик «Вещдока» удостоился «золота» в категории A. Film & Radio и права бесплатно участвовать в европейском конкурсе ADC*Europe Awards 2018.

Напомним, в июне промо-ролик проекта получил две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

Фото: Пресс-служба «Интера»