«Интер» покажет весной новый сериал с Ольгой Сумской

Продакшен Pro-TV снимает для телеканала «Интер» многосерийную мелодраму «Радуга любви» («Райдуга кохання»). Ее премьера состоится до конца весны, сообщает пресс-служба канала.

Съемки сериала проходят в Киеве и Киевской области. По словам его создателей, это – драма, в центре которой – любовь, месть и предательство.

"Сериал «Радуга любви» приближен к нашей действительности: с героями происходит все то, что происходит с обычными людьми. Просто все события сжаты во времени, поэтому все – на грани, все насыщенно и наполнено. В нашей картине есть и зависть, и страсть, и любовь, и кровь, и предательство, и ненависть. Есть и крайние проявления человеческих чувств, когда люди сбрасывают друг друга с крыши, подстраивают аварии", - рассказывает один из режиссеров ленты Сергей Терещук.

Главные роли исполняют актеры Иван Колесников (известный по сериалам «Колдовская любовь», «Обручальное кольцо», «Поцелуй», «Рыжая»), Дарья Легейда и Ксения Мишина. Также в сериале снимаются Ольга Сумская, Владимир Виноградов, Валерий Афанасьев, Евгений Воловенко, Елена Турбал, Алексей Нагрудный, Игорь Рубашкин, Тамара Морозова и Мила Сивацкая.

Фото: пресс-служба «Интера»