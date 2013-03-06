«Интер» покажет новый украинский сериал о странных частных детективах

Продакшн-студия Accel Time Production, создававшая сериалы «Верни мою любовь» и «Ради любви я все смогу», завершила съемки новой многосерийной ленты «Тот, кто не спит» для телеканала «Интер». Зрители его смогут увидеть в декабре.
Как отмечает пресс-служба канала, сериал снят в новаторском для украинского ТВ жанре – детектив с элементами научной фантастики.
В центре сюжета – экстравагантная, довольно разношерстная, но сплоченная команда частных детективов. Например, один из них никогда не спит и совершенно не помнит своего прошлого, зато намного лучше других видит и понимает реальность. Детективы берутся за необычные дела, которые не в силах расследовать официальные структуры.
"Сериал уникален яркостью и самобытностью истории. Такого рода драматургического материала за последнее время в нашем телепространстве я не встречал. В сюжете сплетены несколько жанров: и детектив, и фантастика, и драма. В каждой серии детективы расследуют какое-то запутанное дело. Но истории некоторых персонажей проходят через весь сериал и пересекаются не только на бытовом уровне, но и на метафизическом", – рассказывает режиссер Евгений Баранов.
А по словам автора сценария Андрея Соколовского, в ленте «Тот, кто не спит» использовано много реальных фактов, в которые сложно поверить.
Главные роли в сериале сыграли Кирилл Дыцевич («Ради любви я все смогу», «Запретная любовь»), Олег Савкин, Олеся Фаттахова, Александр Яцко, Ирина Мельник, Федор Гуринец.
Напомним, Accel Time Production основана бывшим программным директором телеканала «Украина» Ириной Курчаковой.
Фото: Пресс-служба «Интера»