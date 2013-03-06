«Интер» покажет новый украинский сериал о странных частных детективах

Продакшн-студия Accel Time Production, создававшая сериалы «Верни мою любовь» и «Ради любви я все смогу», завершила съемки новой многосерийной ленты «Тот, кто не спит» для телеканала «Интер». Зрители его смогут увидеть в декабре.

Как отмечает пресс-служба канала, сериал снят в новаторском для украинского ТВ жанре – детектив с элементами научной фантастики.

В центре сюжета – экстравагантная, довольно разношерстная, но сплоченная команда частных детективов. Например, один из них никогда не спит и совершенно не помнит своего прошлого, зато намного лучше других видит и понимает реальность. Детективы берутся за необычные дела, которые не в силах расследовать официальные структуры.