«Интер» покажет новый сериал Film.ua с Риммой Зюбиной

На телеканале «Интер» 6 ноября стартует 12-серийная мелодрама «Линия света» производства Film.ua о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из религиозной секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути.

Как сообщает пресс-служба канала, сериал затрагивает вопросы веры не только в Бога, но и в дружбу, любовь, честность и искренность.

Главные роли в ленте сыграли Рина Гришина («Кухня», «Береговая охрана»), Александр Яцко («Закрытая школа», «Тест на беременность», «Охотник») и Римма Зюбина («Гнездо горлицы»). Также в ней снялись Марк Дробот, Надежда Маркина, Сергей Деревянко, Анастасия Панина, Юлия Галкина и др. Режиссером выступил Сергей Крутин, известный по работе над сериалами «До свидания, мальчики», «Вышибала», «Муж по вызову».

«Линия света» будет выходить в эфире «Интера» с понедельника по четверг в 20:40.

Напомним, съемки «Линия света» Film.ua начала еще в августе 2016 года.

Фото: Пресс-служба «Интера»