«Интер» покажет новый иронический детективный сериал от Star Media

На телеканале «Интер» с 28 октября начнет выходить новый 20-серийный ироничный детективный сериал «Что делает твоя жена» производства Star Media.

Как сообщает пресс-служба канала, в эфире лента будет идти по субботам (в 14:30) и воскресеньям (в 13:15).

По сюжету, чтобы спасти мужа-следователя от увольнения, Лера начинает помогать ему в расследовании сложных и запутанных преступлений, делая все втайне и выдумывая всевозможные поводы и методы передачи нужной информации.

В главных ролях сняли российские актеры Анна Слю и Кирилл Жандаров.

Напомним, ранее компания Star Media сообщила, что приступила к съемкам нового четырехсерийного мелодраматического фильма «Дочки-мачехи», премьера которого состоится на телеканале «Украина».

Фото: Пресс-служба «Интера»