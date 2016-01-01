«Интер» покажет нашумевший сериал от Star Media «Мата Хари»

На телеканале «Интер» 27 марта стартует телевизионная премьера 12-серийной биографической драмі «Мата Хари» производства Star Media, сообщает пресс-служба канала.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о жизни легендарной личности ХХ века – шпионки, танцовщицы и куртизанки Маргареты Зелле, известной как Мата Хари.При этом создатели сериала решили показать новую сторону ее жизни. "Для них главная героиня – молодая женщина, которая много страдала, отчаянно сражалась за свою независимость и любовь, за право воспитывать дочь, не опускавшая рук в минуты отчаяния и сумевшая покорить мир. В сериале биографические факты <...> переплетены с художественным вымыслом", - рассказывают на телеканале.

Главную роль в ленте сыграла французская актриса Ваина Джоканте («99 франков», «Распутник»). Такжев ней приняли участие звезды мирового кино – Рутгер Хауэр, Кристофер Ламберт и Джон Корбетт. "У нас собралась очень хорошая команда. На площадке говорили по-английски, по-португальски, по-французски, по-русски, по-датски, но процесс, несмотря на эти языковые различия, шел бойко", - отмечает Хауэр.

«Мата Хари» будет выходить на «Интере» с понедельника по четверг в 21:00.

Напомним, мировая премьера украинско-российского сериала «Мата Хари» состоялась в октябре 2016 года в рамках Международного телерынка MIPCOM в Каннах (Франция).

Фото: пресс-служба «Интера»