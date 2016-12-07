«Интер» покажет нашумевший сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу

На телеканале «Интер» с 10 ноября стартует премьерная линейка «Сильные сериалы», в рамках которого он покажетевропейские телефильмы последних лет. Сериалы будут выходить в эфир по пятницам и субботам в 22:00.
Как сообщает пресс-служба канала, открывает новую сериальную линейку 8-серийная немецкая шпионская драма «Германия-83» (Deutschland 83), приуроченная к годовщине падения Берлинской стены. Главные роли в нем исполнили Йонас Нэй, Мария Шрадер и Ульрих Нетен.
Также в рамках линейки «Интер» покажет три сезона приключенческого сериала «Бюро легенд» (Le Bureau des Légendes) с Матье Кассовицем («Пятый элемент», «Амели», «Мюнхен») в главной роли. Его режиссер, сценарист и продюсер – Эрик Рошан – обладатель множества европейских кинонаград, в том числе премий «Сезар» и «Золотой лев».
Кроме того, телеканал покажет 10-серийную драму «Молодой Папа» (The Young Pope) с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Картину снял Паоло Соррентино.
Фото: Пресс-служба «Интера»