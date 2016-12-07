«Интер» покажет нашумевший сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу

На телеканале «Интер» с 10 ноября стартует премьерная линейка «Сильные сериалы», в рамках которого он покажетевропейские телефильмы последних лет. Сериалы будут выходить в эфир по пятницам и субботам в 22:00.

Как сообщает пресс-служба канала, открывает новую сериальную линейку 8-серийная немецкая шпионская драма «Германия-83» (Deutschland 83), приуроченная к годовщине падения Берлинской стены. Главные роли в нем исполнили Йонас Нэй, Мария Шрадер и Ульрих Нетен.