«Интер» покажет фильм «Гнездо горлицы»

Телеканал «Интер» 12 марта покажет украинско-итальянскую драму «Гнездо горлицы» (режиссер Тараса Ткаченко), которая была одним из претендентов на участие в «Оскаре» от нашей страны.

Как сообщает пресс-служба канала, это будет телевизионная премьера фильма. В эфире телеканала он выйдет в 21:30.

Роли в картине исполнили украинские и итальянские актеры: Римма Зюбина, Наталья Васько, Лина Бернарди, Николай Боклан, Александра Сизоненко, Максим Канюка и Мауро Чиприани. Свою последнюю роль в этой картине сыграл Виталий Линецкий, который погиб в разгар съемочного процесса, из-за чего был переписан финал истории.

В центре сюжета «Гнезда горлицы» – история украинки Дарьи, которая отправилась в Италию для того, чтобы найти работу и прокормить свою семью. Пока она зарабатывает деньги за границей, ее семья постепенно разваливается. А юная дочь беременеет от парня, который не собирается на ней жениться. Кроме этого, в Италии Дарья встречает мужчину, и между ними завязываются отношения. Когда Дарья возвращается из Италии, она обнаруживает, что тоже беременна.

Напомним, фильм «Гнездо горлицы», основанный на реальных событиях и повествующий о жизни украинских женщин-заробитчанах в Италии, создавался при поддержке Госкино. В прокат он вышел 10 ноября 2016 года. За первый уикенд лента собрала более 550 тыс. грн.

Подробнее о фильме можно узнать из программы «Аргумент-кино»: