«Интер» отрицает наличие долга перед Евгением Киселевым

Телеканал «Интер» заявляет, что у него нет долга по зарплате перед телеведущим Евгением Киселевым.

"Последнее место работы Евгения Киселева в компаниях, производящих программы для телеканала «Интер», – в компании «Национальные информационные системы». Евгений Киселев возглавлял эту компанию с 25 февраля 2013 года до своего увольнения, 2 октября 2013 года. Как руководитель НИС он имел все полномочия для управления компанией, в том числе решения кадровых и финансовых вопросов", – сообщили «Телекритике» в пресс-службе канала.

В связи с этим, добавили там, у «Интера» нет и не может быть никаких долгов по зарплате перед телеведущим.

Как известно, телеведущий проработал на канале почти семь лет с 2009 года по апрель 2016-го, где за это время вел несколько программ («Большая политика», «Черное зеркало» и др.).

"Стоит отметить, что интервью Евгения Киселева сайту «Гордон» содержит много домыслов, допущений, которые в некоторых случаях похожи на фантазии", – считают также на телеканале.

Напомним, в интервью изданию Евгений Киселев, в частности, рассказал, что «Интер» задолжал ему зарплату за несколько месяцев, и речь идет о немаленькой сумме.

Фото: Facebook-страница «Интера»