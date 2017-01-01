«Интер» оспорит решение Госкино о запрете сериала «Танкист»

Телеканал «Интер» считает неправомерным решение Госкино об отказе в госрегистрации сериала «Танкист», поскольку оно было принято на основании информации, не касающейся ленты.

Как сообщает пресс-служба канала, «Интер»предоставил ведомству "исчерпывающий пакет документов", подтверждающих производство сериала физическими и юридическими лицами Беларуси, что не нарушает украинское законодательство.

"Телеканал «Интер» уверен, что Госагентство Украины по вопросам кино должно принять во внимание дополнительно предоставленные документы, пересмотреть свое решение и провести госрегистрацию сериала «Танкист» белорусского производства.На данном этапе идет обжалование решения Госагентства Украины по вопросам кино", - говорится в заявлении телеканала. Если же ситуацию не удастся урегулировать таким образом, «Интер» собирается обратится в суд.

На канале рассказали, что в предоставленном Министерством культуры Беларуси государственном регистрационном удостоверении указано, что сериал «Танкист» произведен в этой стране в 2016 году компанией ЗАО «Телевизионный продюсерский центр». Съемки ленты также проводились на территории Беларуси, а 100% съемочной группы – ее граждане.

Напомним, ранее Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Танкист», поскольку правообладатель пытался выдать российский продукт за белорусский. «Интер» планировал показать сериал 9 мая.

Фото: Пресс-служба «Интера»