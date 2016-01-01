«Интер» назвал 5 причин посмотреть сериал «Мата Хари»

На телеканала «Интер» сегодня, 27 марта, стартует 12-серийная историческая драма «Мата Хари» производства Star Media.В связи с этим канал решил рассказать зрителям, почему его стоит посмотреть.

Во-первых, говорят на «Интере», «Мата Хари» производства Star Media - это новый взгляд на личность Маты Хари, не только как шпионку, танцовщицу и куртизанку, но и как женщину и мать. "Мы расскажем историю об очень сильной женщине, которая влюбила в себя огромное количество людей, но при этом сама была обделена любовью и нашла ее только в самом конце ее короткой, но крайне драматичной и яркой жизни. Будучи брошенной в детстве, сбежав от мужа-тирана, потеряв дочь, она сделала себя сама, самостоятельно выстроив свою карьеру", - рассказывает генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

Вторая причина посмотреть сериал - международных размах, поскольку съемки длились пять лет и проходили в Португалии, России и Украине. На съемочной площадке было задействовано более 200 человек многонациональной команды: украинцы, россияне, французы, американцы, испанцы, португальцы и израильтяне. Фильм снимали три режиссера: американец Дэнни Берри, француз Джулиус Берг и украинка Ольга Ряшина. Исторические костюмы для актеров создавала португальский дизайнер Мария Гонзага.

Третья - состав актеров: Кристофер Ламберт («Горец», «Беовульф»), Джон Корбетт («Секс в большом городе», «Моя большая греческая свадьба»), Рутгер Хауэр («Бегущий по волнам», «Попутчик», «Леди-ястреб»), Ваина Джоканте («99 франков», «Распутник»). Также в картине снялись актеры Алексей Гуськов, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт.

"Я согласился принять участие в сериале «Мата Хари», потому что мне понравился сценарий. Он очень близок к той настоящей истории, которая произошла больше века назад. Весь сценарий – это правильно выстроенная история. С романтическими отступлениями, опасностью, экшеном, человечностью", - говорит Ламберт.

Четвертая причина - максимально воссоздана та эпоха (события сериала разворачиваются с 1900 по 1917 годы). "В проекте не будет бутафории. Все атрибуты того времени – настоящие. Их по крупицам собирали в музеях, антикварных магазинах и частных коллекциях", - уверяют создатели сериала. А костюмышились на заказ в ателье португальского художника по костюмам Марии Гонзаги. Только для главной героини было изготовлено более 120 вариаций костюмов."При создании костюмов мы использовали старые фотографии, ведь они наглядно рассказывают о предпочтениях в одежде. Все костюмы сделаны вручную", - уточняет Гонзаги.

Пятая - работа актеров. Например, многие актеры перед съемками брали уроки верховой езды и учились стрелять из ретро-оружия. Кроме того, сериал «Мата Хари» снимали на английском языке, поэтому некоторым артистам пришлось совершенствовать свое произношение. А Светлане Ходченковой пришлось выучить сербский язык, ведь в сериале ей досталась роль шпионки из Сербии.

Отметим, бюджет картины составил $12 млн. Права на показ сериала выкупили уже 30 стран.

Напомним, «Мата Хари» будет выходить на «Интере» с понедельника по четверг в 21:00. Мировая премьера украинско-российского сериала «Мата Хари» состоялась в октябре 2016 года в рамках Международного телерынка MIPCOM в Каннах (Франция).

Фото: пресс-служба «Интера»