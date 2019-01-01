«Интер» начал съемки 8-серийного детектива со Станиславом Бокланом

Об этом сообщает пресс-служба канала «Интер».

«Захват» – это сериал о самоотверженной работе отряда спецназа. Главные герои – правоохранители, для которых закон превыше всего. У членов команды есть свои жизненные драмы и личные трагедии. «Они чувствуют чужую боль, как свою, и честно исполняют долг, защищая простых людей от преступников», - описывает сюжет сериала пресс-служба канала.

В главных ролях – Станислав Боклан, Георгий Поволоцкий, Никита Вакуюк, Слава Красовская, Альберт Малик, Александр Божко.

Командира отряда – майора Василия Матяша по прозвищу Батя – играет народный артист Украины Станислав Боклан. «Этот сериал не о «пиф-паф», он о людях, у которых действительно опасная работа, – рассказывает актер. – Они не говорят много слов о своем долге перед страной, героизме и чести. Они просто работают. Честно и добросовестно. От этого зависят жизни других людей. Этот сериал – о проявлении простых человеческих качеств в экстремальных условиях».

Роли членов отряда специального назначения исполняют Никита Вакулюк, Георгий Поволоцкий, Альберт Малик, Александр Божко и Слава Красовская.

Актер Никита Вакулюк, который играет капитана Максима Зиву по кличке Хмурый, признается, что в новом сериале смог реализовать давнюю мечту: «Мне очень интересен мой персонаж, нравится его характер, образ и в целом личность. Макс – мужественный воин. А еще он боксер. А мне давно хотелось сыграть боксера».

Чтобы вжиться в образ спецназовцев, перед съемками актеры освоили азы подготовки спецназа. Кроме того, на площадке постоянно работает консультант по тактической подготовке. Перед съемками каждой сцены актеры дополнительно репетируют – отрабатывают захваты и боевые приемы.

«Для «Захвата» мы закупили оригинальную форму, в которой работает настоящий спецназ. Шлемы, каски, бронежилеты – все настоящее, – рассказал художник-постановщик Владимир Степанюк. – Тепловизоры, прицелы – тоже рабочие. А вот оружие у нас – частично муляжи, а частично настоящее, стреляющее холостыми патронами. Также в сериале будем использовать холостую взрывчатку, светошумовые взрывпакеты, сигнальные ракеты... Актерам пришлось пройти специальную подготовку, чтобы научиться со всем этим работать».

Первый съемочный день прошел в поселке Макаров Киевской области, на территории больницы, которую по сюжету захватили бандиты. Задание отряда спецназа – обезвредить преступников и освободить заложников.

Съемки сериала «Захват» продлятся до января в Киеве и Киевской области. Премьеру 8-серийного экшн-детектива зрители увидят в эфире канала «Интер» в начале следующего года.

Производством сериала занимается «07 продакшн». Продюсеры: Наталья Витрук, Константин Костюков, Сергей Прохоров. Главный сценарист: Владимир Шегеда. Оператор-постановщик: Дмитрий Гораш.

Фото - канал "Интер"