«Интер» готовит поэтический спектакль о шестидесятниках с Доманским

Телеканал «Интер» вместе с Театральной мастерской Николая Рушковского 10 июня представят совместный проект – поэтический спектакль «По улице моей...», посвященный поэтам-шестидесятникам, сообщает пресс-служба канала.
В спектакле задействованы ведущие «Интера» Андрей Доманский и Жанна Тихонова.
Стихи поэтов-шестидесятников будут читать молодые актеры Евгений Ковырзанов, Константин Темляк, Александр Сугак, Роман Щербак, Анастасия Андриенко. В спектакле также примут участие певицы Мила Нитич и Наталья Гордиенко. Режиссером-постановщиком спектакля стала актриса театра и кино и режиссер Софья Письман.
Премьера спектакля состоится 10 июня в 18:00 во Дворце «Украина».
Фото: Пресс-служба «Интера»
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