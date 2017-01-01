ТЕЛЕКРИТИКА

«Интер» готовит поэтический спектакль о шестидесятниках с Доманским

Бизнес

Телеканал «Интер» вместе с Театральной мастерской Николая Рушковского 10 июня представят совместный проект – поэтический спектакль «По улице моей...», посвященный поэтам-шестидесятникам, сообщает пресс-служба канала.

В спектакле задействованы ведущие «Интера» Андрей Доманский и Жанна Тихонова.

Стихи поэтов-шестидесятников будут читать молодые актеры Евгений Ковырзанов, Константин Темляк, Александр Сугак, Роман Щербак, Анастасия Андриенко. В спектакле также примут участие певицы Мила Нитич и Наталья Гордиенко. Режиссером-постановщиком спектакля стала актриса театра и кино и режиссер Софья Письман. 

Премьера спектакля состоится 10 июня в 18:00 во Дворце «Украина».

Фото: Пресс-служба «Интера»

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Украинка вместе с канадской IT-компанией создают соцсеть Ukrainians

Бизнес

Charlie Hebdo опубликовал непристойную карикатуру на Кадырова – в Чечне говорят о неотвратимом наказании

Популярное на Телекритике



Бизнес

Украинка вместе с канадской IT-компанией создают соцсеть Ukrainians

Дуся

Артур Гаспарян: «Это лучшее Евровидение за последние несколько лет»

Дуся

ONUKA попала в ТОП iTunes Великобритании, Германии и Франции

Дуся

Константин Меладзе: «В провале Украины на Евровидении виноваты судьи нацотбора»