«Интер» до сих пор не выплатил Евгению Киселеву долг по зарплате

Телеканал «Интер» задолжал телеведущему Евгению Киселеву, который там проработал около семи лет, зарплату за несколько месяцев. Об этом журналист рассказал в интервью изданию «Гордон».
"Мне банально так и не заплатили зарплату за много месяцев. Не выходное пособие, не какой-нибудь бонус, а именно долг по зарплате. Поймите правильно, дело не только в деньгах: когда ты находишься в каких-то отношениях с работодателем, надеешься на элементарную человеческую порядочность", – сказал телеведущий.
Евгений Киселев: «При Януковиче мне говорили, что я часто приглашаю в свои программы министров правительства Азарова»
По его словам, речь идет о немаленькой сумме. "Надеюсь, с моей стороны не будет самонадеянным утверждать, что своей работой на «Интере» я очень много дал телеканалу? И вот получил «благодарность»: был уволен по звонку из Москвы, при этом мне задолжали огромную, по украинским меркам, сумму и, судя по всему, не собираются возвращать", – уточнил Киселев, предположив, что после этого интервью шансов на получение этих денег больше не будет и ему придется обращаться в суд.
«Телекритика» обратилась за комментарием к телеканалу.
Напомним, Евгений Киселев ушел с «Интера» в апреле 2016 года. Спустя несколько месяцев он рассказал, что канал уволил его по указанию президента России Владимира Путина.
В марте 2017 года телеведущий вместе с Матвеем Ганапольским и продюсером Алексеем Семеновым объявили о запуске нового телеканала на базе «Тониса».
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