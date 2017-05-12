«Интер» до сих пор не выплатил Евгению Киселеву долг по зарплате

По его словам, речь идет о немаленькой сумме. "Надеюсь, с моей стороны не будет самонадеянным утверждать, что своей работой на «Интере» я очень много дал телеканалу? И вот получил «благодарность»: был уволен по звонку из Москвы, при этом мне задолжали огромную, по украинским меркам, сумму и, судя по всему, не собираются возвращать", – уточнил Киселев, предположив, что после этого интервью шансов на получение этих денег больше не будет и ему придется обращаться в суд.

«Телекритика» обратилась за комментарием к телеканалу.

Напомним, Евгений Киселев ушел с «Интера» в апреле 2016 года. Спустя несколько месяцев он рассказал, что канал уволил его по указанию президента России Владимира Путина.

В марте 2017 года телеведущий вместе с Матвеем Ганапольским и продюсером Алексеем Семеновым объявили о запуске нового телеканала на базе «Тониса».

Фото: Facebook Евгения Киселева