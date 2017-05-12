ТЕЛЕКРИТИКА

«Интер» до сих пор не выплатил Евгению Киселеву долг по зарплате

Бизнес

Телеканал «Интер» задолжал телеведущему Евгению Киселеву, который там проработал около семи лет, зарплату за несколько месяцев. Об этом журналист рассказал в интервью изданию «Гордон».

"Мне банально так и не заплатили зарплату за много месяцев. Не выходное пособие, не какой-нибудь бонус, а именно долг по зарплате. Поймите правильно, дело не только в деньгах: когда ты находишься в каких-то отношениях с работодателем, надеешься на элементарную человеческую порядочность", – сказал телеведущий.

Образование

Евгений Киселев: «При Януковиче мне говорили, что я часто приглашаю в свои программы министров правительства Азарова»

По его словам, речь идет о немаленькой сумме. "Надеюсь, с моей стороны не будет самонадеянным утверждать, что своей работой на «Интере» я очень много дал телеканалу? И вот получил «благодарность»: был уволен по звонку из Москвы, при этом мне задолжали огромную, по украинским меркам, сумму и, судя по всему, не собираются возвращать", – уточнил Киселев, предположив, что после этого интервью шансов на получение этих денег больше не будет и ему придется обращаться в суд.

«Телекритика» обратилась за комментарием к телеканалу.

Напомним, Евгений Киселев ушел с «Интера» в апреле 2016 года. Спустя несколько месяцев он рассказал, что канал уволил его по указанию президента России Владимира Путина.

В марте 2017 года телеведущий вместе с Матвеем Ганапольским и продюсером Алексеем Семеновым объявили о запуске нового телеканала на базе «Тониса».

Фото: Facebook Евгения Киселева

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Есть такая профессия – «украинский политолог»

Бизнес

Экс-шеф-редактор «Еспресо» стал советником Гройсмана

Популярное на Телекритике



Дуся

«Народ против»: трагикомедия в трех действиях

Дуся

Журналистка, расследовавшая коррупционные схемы, зарабатывает на платьица в Facebook

Бизнес

Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог

Дуся

«Интер» отказался платить Георгию Гонгадзе 800 долларов в месяц