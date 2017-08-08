Instagram запустит совместные прямые трансляции

Instagram начал тестировать функцию проведения совместных прямых трансляций.

Как сообщается в блоге компании, она позволяет пользователю добавить гостя во время трансляции. Для этого необходимо нажать соответствующую кнопку в правом нижнем углу приложения, после чего экран будет разделен на две части и станет доступна совместная трансляция.

Во время таких совместных трансляций зрители по-прежнему могут оставлять лайки и комментарии к эфиру. А автор может в любой момент удалить гостя и добавить другого. Гости также смогут сами покинуть эфир. После окончания трансляции этим видео можно поделиться в «Историях» либо же сразу удалить.