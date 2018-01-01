Instagram задает новые тренды на рекламном рынке

По информации источника Digiday, расходы компаний на рекламу в Instagram Storiesувеличились на 23% во втором квартале 2018 года. Формат Stories привлек больше рекламодателей к Instagram. Также средняя стоимость за тысячу показов в первые полгода 2018-го составила $4,91 доллара, говорится в анализе Brand Networks.

Эксперты утверждают, что покупка объявлений в Instagram Stories обходится рекламодателям зачастую дешевле, чем в Facebook. И хотя посты в ленте набирают больше охватов, чем в Stories, последние компенсируют этот недостаток тем, что рекламное объявление занимает весь экран пользовательского смартфона. Также отмечается, что 72% пользователей соцсети досматривают рекламу в Stories до конца, что является очень высоким показателем вовлеченности. Для сравнения, осенью 2017 года эта цифра достигала 64%.

Instagram активно привлекает молодую аудиторию. Так, 68% миллениалов смотрят истории в Instagram, показатель просмотров аналогичного контента в Snapchat – 49%.

«Если вы на мероприятии и хотите поделиться этим со своими друзьями, разместите ли вы пост в своей ленте? Скорее всего, вы поделитесь этим в истории», – уверена Лиа Форсайт, управляющий директор независимого творческого агентства HarrimanSteel.

Форсайт отмечает, что преимущество Isntagram кроется в количестве инструментов соцсети, позволяющих дополнять историю стикерами, gif-анимацией, опросами, голосованиями и прочими средствами выражения.