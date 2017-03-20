Instagram разрешил сохранять видео с прямых трансляций

Фотосервис Instagram ввел новую функцию — сохранение прямых трансляций на устройство пользователя, которая станет доступной сразу после обновления приложения для iOS и Android, сообщает AIN.UA.
Функция доступна авторам трансляций. Для сохранения ролика необходимо после окончания трансляции нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу. После этого эфир будет удален из приложения и останется доступен только на устройстве пользователя. Комментарии, отметки «Нравится», количество просмотров и другую информацию о трансляции сервис не сохраняет.
Как объясняют в Instagram, новая опция позволит вновь пережить ощущения, которые пользователь испытал во время трансляции. Также в компании добавляют, чтоэто лишь первые шаги по улучшению раздела с прямыми трансляциями в 2017 году.
Напомним, Instagram запустил функцию прямых трансляций в ноябре 2016 года. Продолжительность прямого эфира ограничена одним часом.
Фото: Flickr.com / Tati Tata
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