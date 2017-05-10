Instagram разрешил публиковать фото прямо из браузера

После последнего обновления Instagram у пользователей появилась возможность публиковать фотографии из браузера, сообщает AIN.UA.
По словам представителей сервиса, тестирование новой функции началось в марте. Веб-версия Instagram адаптирована под разные размеры экранов, поэтому проблем с публикацией фото на всех устройствах возникнуть не должно. Главная цель нововведения - расширение присутствия сервиса в мире.
Вместе с тем доступны все равно будут не все функции: пользователь сможет загрузить, обрезать и опубликовать фото, но пока отсутствует поддержка фильтров. Однако благодаря такому изменению пользователи смогут работать с изображениями в приложениях ПК, набор функций которых значительно больше набора фильтров в Instagram.
Напомним, с момента своего основания Instagram полноценно работал только со смартфонов: весь набор функций и возможность публикации фото в полноценном режиме не поддерживались на компьютерах. Можно было только просматривать ленту публикаций и уведомления.
В апреле руководство Facebook анонсировало выпуск обновления Instagram, которое позволит использовать большинство функций без необходимости подключения к сети.
Статьи по теме
- Instagram будет работать и без доступа к интернету
- Instagram начал «размывать» деликатный контент
- Instagram разрешил сохранять видео с прямых трансляций
- Популярные Instagram-блогеры зарабатывают около $300 за пост
- Фотограф Обамы оригинально троллит Трампа в Instagram
- Названы издания, посты которых больше всего читают в Facebook и Instagram