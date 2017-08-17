Instagram разрешил лидерам мнений помечать оплаченные посты

Instagram запустил новый инструмент, позволяющий знаменитостям и другим лидерам мнений помечать партнерские публикации.
Как сообщает TechCrunch, авторы таких постов смогут добавлять специальный тег «Спонсор публикации» с названием бренда-партнера, а сами спонсоры получают возможность просматривать статистику.
Чтобы выложить спонсорскую публикацию, необходимо в разделе расширенных настроек выбрать опцию «Добавить партнера». Для создания брендированной «истории» нужно перейти по кнопке ссылки. Бренд-спонсор должен одобрить добавление метки. Спонсор также сможет удалить метку через Facebook или Business Manager.
При создании тега рекламодатель получит доступ к показателям охвата и вовлеченности по данной публикации. Статистика по «Историям» доступна для рекламодателей в течение 14 дней, а по публикациям в ленте информация сохранится навсегда.
В Instagram отмечают, что инструмент позволит четче обозначить спонсорские материалы и повысить уровень доверия среди пользователей. Компания будет уведомлять аккаунты, которые размещают брендированный контент без использования тега.
Напомним, тестирование данной функции Instagram начал в июне. Теперь же она доступна для всех пользователей.
Статьи по теме
- В Instagram появилась новая функция – драматический суперзум
- Аналитики назвали главные правила жизни в Facebook и Instagram
- Ко дню рождения Instagram: медийщики, которые удивляют
- Хакеры получили доступ к личным данным 6 млн пользователей Instagram
- Facebook и Instagram сделали редизайн мобильных приложений