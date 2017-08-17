Instagram разрешил лидерам мнений помечать оплаченные посты

При создании тега рекламодатель получит доступ к показателям охвата и вовлеченности по данной публикации. Статистика по «Историям» доступна для рекламодателей в течение 14 дней, а по публикациям в ленте информация сохранится навсегда.

В Instagram отмечают, что инструмент позволит четче обозначить спонсорские материалы и повысить уровень доверия среди пользователей. Компания будет уведомлять аккаунты, которые размещают брендированный контент без использования тега.

Напомним, тестирование данной функции Instagram начал в июне. Теперь же она доступна для всех пользователей.

Фото: Pixabay.com / USA-Reiseblogger