ТЕЛЕКРИТИКА

Instagram разрешил лидерам мнений помечать оплаченные посты

Бизнес

Instagram запустил новый инструмент, позволяющий знаменитостям и другим лидерам мнений помечать партнерские публикации.

Как сообщает TechCrunch, авторы таких постов смогут добавлять специальный тег «Спонсор публикации» с названием бренда-партнера, а сами спонсоры получают возможность просматривать статистику.

Чтобы выложить спонсорскую публикацию, необходимо в разделе расширенных настроек выбрать опцию «Добавить партнера». Для создания брендированной «истории» нужно перейти по кнопке ссылки. Бренд-спонсор должен одобрить добавление метки. Спонсор также сможет удалить метку через Facebook или Business Manager.

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При создании тега рекламодатель получит доступ к показателям охвата и вовлеченности по данной публикации. Статистика по «Историям» доступна для рекламодателей в течение 14 дней, а по публикациям в ленте информация сохранится навсегда.

В Instagram отмечают, что инструмент позволит четче обозначить спонсорские материалы и повысить уровень доверия среди пользователей. Компания будет уведомлять аккаунты, которые размещают брендированный контент без использования тега.

Напомним, тестирование данной функции Instagram начал в июне. Теперь же она доступна для всех пользователей.

Фото: Pixabay.com / USA-Reiseblogger

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