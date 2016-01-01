Instagram объявил о рекордном росте аудитории

Ежемесячная аудитория фотосервиса Instagram достигла 600 млн пользователей. За последние полгода этот показатель вырос на 100 млн, сообщается в блоге сервиса.
Как пишет vc.ru, нынешний рост аудитории стал для Instagram самым сильным скачком роста за всю историю его существования. По сравнению с показателем на конец 2014 года, аудитория Instagram выросла вдвое.
Напомним, в июне Instagram отчитался, что его аудитория достигла 0,5 млрд пользователей, то есть на 100 млн с сентября 2015 года.
В начале декабря 2016 года сервис объявил о введении возможности отключать комментарии под конкретными фото. Кроме того, комментарии каждого пользователя теперь также можно лайкать.
Фото: pixabay.com
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