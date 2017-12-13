Instagram начал рекомендовать посты: довольны не все

Instagram начал показывать в основных лентах пользователей рекомендуемый контент, который маркируется как «Рекомендуемое для вас» (Recommended for You).

В компании рассказали, что рекомендации показываются на основе списка аккаунтов, на которые подписан пользователь. При этом их можно временно скрыть из ленты.

Изданию Techcrunch в компании уточнили, что рекомендации будут содержать от трех до пяти публикаций.