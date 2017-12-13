ТЕЛЕКРИТИКА

Instagram начал рекомендовать посты: довольны не все

Бизнес

Instagram начал показывать в основных лентах пользователей рекомендуемый контент, который маркируется как «Рекомендуемое для вас» (Recommended for You).

В компании рассказали, что рекомендации показываются на основе списка аккаунтов, на которые подписан пользователь. При этом их можно временно скрыть из ленты.

Изданию Techcrunch в компании уточнили, что рекомендации будут содержать от трех до пяти публикаций.

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Такие изменения нравятся не всем пользователям соцсети: многие являются сторонниками именно хронологического порядка публикаций от друзей в своей ленте.

Напомним, ранее Instagram предоставил пользователям возможность подписываться не только на аккаунты, но и на хештеги. Для этого необходимо набрать в поиске нужный хештег, открыть его страницу и «подписаться», кликнув на соответствующую кнопку. Затем в ленте и разделе «Истории» начнут появляться самые популярные публикации по выбранному хештегу.

Фото: Pixabay.com / USA-Reiseblogger

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