Instagram начал «размывать» деликатный контент

Для того чтобы посмотреть скрытое изображение, необходимо нажать на надпись «Смотреть фото», после чего контент становится доступным.



Одновременно Instagram объявил о доступности двухфакторной аутентификации для всех желающих (включить ее можно в настройках приложения), которая необходима для дополнительной защиты аккаунтов, и запустил специальный сайт Instagram Together, где собрана информация о различных инструментах, гарантирующих удобство и безопасность при работе с сервисом.

Напомним, ранее фотосервис ввел новую функцию — сохранение прямых трансляций на устройство пользователя, которая становится доступной сразу после обновления приложения для iOS и Android.

Фото: Pixabay.com / USA-Reiseblogger