ТЕЛЕКРИТИКА

Instagram начал «размывать» деликатный контент

Бизнес

Instagram начал «размывать» и обозначать специальной пометкой в виде перечеркнутого глаза все фотографии и видеоролики, носящие деликатный характер, сообщает ITC.ua.

Этот защитный механизм будет применяться к контенту, который хоть и не нарушает правила сервиса напрямую, но выступает объектом жалоб со стороны пользователей. То есть если кто-то пожалуется на публикацию, а команда модераторов Instagram посчитает жалобу обоснованной, а содержание фото или видео деликатным, то оно «размывается» и помечается соответствующим образом.Иконка с перечеркнутым глазом сопровождается следующим предупреждением: "Это фото содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными".

_

_

Для того чтобы посмотреть скрытое изображение, необходимо нажать на надпись «Смотреть фото», после чего контент становится доступным.

Одновременно Instagram объявил о доступности двухфакторной аутентификации для всех желающих (включить ее можно в настройках приложения), которая необходима для дополнительной защиты аккаунтов, и запустил специальный сайт Instagram Together, где собрана информация о различных инструментах, гарантирующих удобство и безопасность при работе с сервисом.

Напомним, ранее фотосервис ввел новую функцию — сохранение прямых трансляций на устройство пользователя, которая становится доступной сразу после обновления приложения для iOS и Android.

Фото: Pixabay.com / USA-Reiseblogger



Статьи по теме

Теги