Instagram начал «размывать» деликатный контент

Instagram начал «размывать» и обозначать специальной пометкой в виде перечеркнутого глаза все фотографии и видеоролики, носящие деликатный характер, сообщает ITC.ua.
Этот защитный механизм будет применяться к контенту, который хоть и не нарушает правила сервиса напрямую, но выступает объектом жалоб со стороны пользователей. То есть если кто-то пожалуется на публикацию, а команда модераторов Instagram посчитает жалобу обоснованной, а содержание фото или видео деликатным, то оно «размывается» и помечается соответствующим образом.Иконка с перечеркнутым глазом сопровождается следующим предупреждением: "Это фото содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными".
Для того чтобы посмотреть скрытое изображение, необходимо нажать на надпись «Смотреть фото», после чего контент становится доступным.
Одновременно Instagram объявил о доступности двухфакторной аутентификации для всех желающих (включить ее можно в настройках приложения), которая необходима для дополнительной защиты аккаунтов, и запустил специальный сайт Instagram Together, где собрана информация о различных инструментах, гарантирующих удобство и безопасность при работе с сервисом.
Напомним, ранее фотосервис ввел новую функцию — сохранение прямых трансляций на устройство пользователя, которая становится доступной сразу после обновления приложения для iOS и Android.