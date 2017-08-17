ТЕЛЕКРИТИКА

Instagram добавит долгожданную кнопку репоста

Бизнес

Фотосервис Instagram тестирует несколько новых функций.

Как пишет Cossa, самой ожидаемой из них является встроенная кнопка Regram, которая позволит пользователям делиться чужими постами. Ранее репостить публикации в соцсети можно было только с помощью сторонних приложений.

Кроме того, Instagram собирается разрешить делиться публикациями в мессенджере WhatsApp, также принадлежащем Facebook.

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Еще одна тестируемая опция – добавление «Историй» в личный архив. Сейчас пользователи могут архивировать лишь посты из основной ленты. Также Instagram планирует позволить искать и добавлять GIF-стикеры в «Истории» или обычные посты.

Также в соцсети может появиться список «Избранное». Это позволит пользователям делиться контентом лишь с избранными друзьями.

Фото: Flickr.com / Tati Tata

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