Instagram добавит долгожданную кнопку репоста

Фотосервис Instagram тестирует несколько новых функций.

Как пишет Cossa, самой ожидаемой из них является встроенная кнопка Regram, которая позволит пользователям делиться чужими постами. Ранее репостить публикации в соцсети можно было только с помощью сторонних приложений.

Кроме того, Instagram собирается разрешить делиться публикациями в мессенджере WhatsApp, также принадлежащем Facebook.