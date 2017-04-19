Instagram будет работать и без доступа к интернету

Руководство Facebook решило выпустить обновление Instagram, которое позволит использовать большинство функций без необходимости подключения к сети, сообщает AIN.UA.

Как рассказали представители компании на конференции для разработчиков F8,80% из аудитории Instagram в 600 млн человек находятся за пределами США, и далеко не все — в странах с качественным интернетом. Именно для таких пользователей сервис даст возможность работать с приложением без постоянного подключения к сети.

А именно: пользователь сможет ставить лайки, писать комментарии, сохранять фотографии, подписываться и отписываться от других пользователей и просматривать загруженный ранее контент. Вместе со следующим подключением все его действия будут активированы.

Сначала обновление коснется версии для Android, так как оно направлено в первую очередь на развивающиеся страны, где операционная система iOS не пользуется такой популярностью. А обновить приложение для iPhone в компании обещают немного позже.

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