Иновещание в 2019-м обойдется государству в 425 млн гривен

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает выделение 424,7 млн грн на поддержку «Мультимедийной платформы иновещания» (МПИ), которая объединяет международный информационный телеканал UATV и информационное агентство «Укринформ». Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ на этот год – 458,2 млн грн. Соответствующая информация указана в госбюджете на 2019 год, принятом в первом чтении 18 октября.

Учредителем «Мультимедийной платформы иновещания» является Министерство информационной политики. Общий бюджет МИП в следующем году будет сокращен на 316,5 млн грн (36,7%) по сравнению с 2018 годом. Согласно законопроекту о госбюджете, на 2019 год предусматривается выделение на Мининформполитики 545 млн 639 тыс. грн (2018 год – 862 млн 109 тыс. грн). Существенному сокращению подверглась статья «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» – в следующем году на нее будет выделено 100 млн грн против 362,5 млн грн в 2018-м. На руководство и управление в сфере информационной политики предлагается выделить 20,9 млн грн.

В этом году финансирование «Мультимедийной платформы иновещания» выросло вдвое по сравнению с 2017-м – с 217,8 млн до 458,2 млн грн. Эта сумма соответствует прописанной по закону сумме в 0,06% бюджета за прошлый год.

В поправках к первому чтению народные депутаты «Возрождения» Антон Яценко и Виктор Бондарь предложили урезать финансирование иновещания до 120 млн грн, но поправку не поддержал бюджетный комитет Верховной рады.

Как сообщала «Телекритика», нардепы Антон Яценко и Виктор Бондарь своей поправкой урезали финансирование Общественного вещателя на 800 млн гривен, перекинув деньги на медицину. Глава «Общественного» Зураб Аласания заверил, что если бюджет предприятия в 2019-м будет меньше 1 млрд гривен, под угрозой закрытия окажутся областные филиалы.

Как известно, общественный вещатель объединяет два общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), 25 областных телеканалов и три общенациональные радиостанции («Украинское радио», «Проминь» и «Культура»).