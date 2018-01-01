Иновещание в 2019-м обойдется государству в 425 млн гривен

Антон Яценко и Виктор Бондарь, которые уменьшили бюджет общественного вещателя на 800 млн гривен, предложили уменьшить финансирование иновещания до 120 млн грн, но поправку отклонили.
Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает выделение 424,7 млн грн на поддержку «Мультимедийной платформы иновещания» (МПИ), которая объединяет международный информационный телеканал UATV и информационное агентство «Укринформ». Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ на этот год – 458,2 млн грн. Соответствующая информация указана в госбюджете на 2019 год, принятом в первом чтении 18 октября.
Учредителем «Мультимедийной платформы иновещания» является Министерство информационной политики. Общий бюджет МИП в следующем году будет сокращен на 316,5 млн грн (36,7%) по сравнению с 2018 годом. Согласно законопроекту о госбюджете, на 2019 год предусматривается выделение на Мининформполитики 545 млн 639 тыс. грн (2018 год – 862 млн 109 тыс. грн). Существенному сокращению подверглась статья «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» – в следующем году на нее будет выделено 100 млн грн против 362,5 млн грн в 2018-м. На руководство и управление в сфере информационной политики предлагается выделить 20,9 млн грн.
В этом году финансирование «Мультимедийной платформы иновещания» выросло вдвое по сравнению с 2017-м – с 217,8 млн до 458,2 млн грн. Эта сумма соответствует прописанной по закону сумме в 0,06% бюджета за прошлый год.
В поправках к первому чтению народные депутаты «Возрождения» Антон Яценко и Виктор Бондарь предложили урезать финансирование иновещания до 120 млн грн, но поправку не поддержал бюджетный комитет Верховной рады.
Как сообщала «Телекритика», нардепы Антон Яценко и Виктор Бондарь своей поправкой урезали финансирование Общественного вещателя на 800 млн гривен, перекинув деньги на медицину. Глава «Общественного» Зураб Аласания заверил, что если бюджет предприятия в 2019-м будет меньше 1 млрд гривен, под угрозой закрытия окажутся областные филиалы.
Как известно, общественный вещатель объединяет два общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), 25 областных телеканалов и три общенациональные радиостанции («Украинское радио», «Проминь» и «Культура»).