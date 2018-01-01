«Информационные технологии» возобновили сотрудничество со StarLightMedia, но зрителям интересно другое

«Мы понимаем, что важной основой для развития украинского рынка платного телевидения, без которого невозможно делать качественный контент и увеличивать абонентскую базу, является открытый и конструктивный диалог с правообладателями. На пути к эффективной совместной работе мы понимаем, что наиболее действенным инструментом являются переговоры, а не резкие неконструктивные действия с заявлениями в органы со специальным статусом», – говорится в сообщении.

Компания «Информационные технологии» отметила, что «контент этих правообладателей необходим для развития бизнеса и обеспечения абонентов качественной телевизионной услугой».

Напомним, неделю назад директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов заявил, что причина разрыва контракта с «Информационными технологиями» в том, что интернет-провайдер «ведет себя не по-партнерски».

«Мы просто не хотим работать с такой компанией», – утверждал Гречанинов.

К слову, после заявления о возвращении каналов StarLightMedia, зрители начали требовать от «Информационных технологий» возобновить также вещание каналов медиагруппы «1+1».