Инфляция на каналах StarLightMedia в 2018-м планируется на уровне 35%

Распроданность рекламных блоков на украинском телерынке подошла к 100% при продолжающемся росте спроса, и клиенты начали активные переговоры по соглашениям следующего года. Об этом сообщил генеральный директор сейлз-хауса по продаже телерекламы StarLight Sales (входит в группу StarLightMedia) Андрей Партыка.
По его словам, в переговорном процессе уже находятся контракты 2018 года на ресурс в объеме 400-500 млн грн. В целом, в течение лета и осени на рынке наблюдается повышенный спрос на ТВ-рекламу.
Согласно данным аналитиков StarLight Sales, отставание динамики цен на телерекламу и объемов телевизионного рекламного рынка от выручки клиентов сейлз-хауса сейчас составляет 35-50% в зависимости от сектора бизнеса. "Мы не спешили поднимать свои цены в 2014-15 годах, дав возможность клиентам стабилизировать ситуацию в своем бизнесе. С 2018 года телерынок вынужден сбалансировать свои цены, чтобы оставаться в экономике хотя бы на том уровне, на котором находятся сейчас наши клиенты. Поэтому инфляция на наших телеканалах следующем году планируется на уровне 35%", – объясняет Андрей Партыка.
Он также отмечает, что по цене контакта с целевой аудиторией ТВ даже после повышения цен останется более доступным любое другое медиа. "По аудитории 18-54 цена тысячи контактов на телевидении составит по крайней мере вдвое меньше, чем, например, видеореклама в интернете. А если отбросить почти 50% ботов, о которых пишет BBC, и с ними в публичном поле никто даже не пытается спорить, наша цена в четыре раза ниже", – уточняет гендиректор StarLight Sales.
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