Илону Маску грозит уголовное преследование

После твита Илона Маска стоимость акций Tesla взлетела на 11%, в результате торги на фондовом рынке пришлось приостановить. Ситуация привлекла внимание SEC, которая потребовала объяснений от руководства Tesla.

Если Илон Маск не предоставит обещанное финансирование сделки по выкупу акций стоимостью 71 миллиард долларов, то он рискует попасть под уголовное преследование за махинации и мошенничество.

Закон о ценных бумагах 1934 года запрещает компаниям публично объявлять планы о покупке или продаже ценных бумаг, если руководители не намерены им следовать, не имеют средств для завершения сделки или не договорились о ней, пытаясь манипулировать ценой акций.

«Если это не манипуляция рынком, то точно мошенничество», – уточнил бывший председатель SEC Харви Питт.

По его словам, Маск должен будет выплатить материальный ущерб всем инвесторам, которые потеряли деньги из-за его манипуляций, если он не докажет наличие финансирования на момент публикации своего сообщения в Twitter.

Экспертов насторожило то, что Маск объявил цену выкупа акций до обсуждения с инвесторами, что противоречит правилам корпоративного управления. Профессор юриспруденции университета Уэйна Питер Хеннинг подчеркнул, что «сначала идет обсуждение, а потом оглашение цены».

Шесть из девяти членов совета директоров Tesla подтвердили, что уже неоднократно обсуждали предложение Маска, но в последний раз остановились на оценке вариантов воплощения идеи в жизнь.