ТЕЛЕКРИТИКА

Илон Маск решил встроить в электрокары Tesla видеоигры

Бизнес

Миллиардер уже начал подыскивать разработчиков.


Об этом Маск написал в Twitter:

«Если вы занимаетесь разработкой видеоигр, подумайте над тем, чтобы присоединиться к Tesla. Мы хотим сделать супервеселые игры, которые будут объединять центральный сенсорный экран, телефон и сам автомобиль».

Позже Маск отметил, что через четыре недели выйдет новая версия программного обеспечения Tesla, в которой появятся в качестве приятного сюрприза несколько классических игр Atari.

«Кое-что из классики Atari появится в качестве пасхалок в девятой версии программного обеспечения Tesla где-то через четыре недели. Спасибо, Atari!» – проинформировал глава Tesla.

В комментариях один из пользователей назвал классические игры Atari, а изобретатель выбрал из них три и сообщил, что они должны появиться в Tesla. Это космическая стрелялка Tempest, гонки Pole Position и аркада Missile Command.

Вскоре некоторые студии и разработчики начали выдвигать свои кандидатуры. А один из пользователей предложил встроить карточные игры, дабы скоротать время в пробке.

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