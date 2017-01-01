Илон Маск намекнул, когда Tesla выпустит пикап

Основатель Tesla Илон Маск анонсировал выпуск пикапа-электрокара после 2019 года.

"Обещаю, что мы создадим пикап сразу после Model Y (кроссовер. – ТК). Технические и дизайнерские элементы я держу в голове уже на протяжении последних пяти лет. Умираю, как хочу его сконструировать", – написал он в своем Twitter.

Так Маск ответил на просьбу одного из подписчиков, попросившего его поскорее выпустить пикап для семейных поездок.