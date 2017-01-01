ТЕЛЕКРИТИКА

Илон Маск намекнул, когда Tesla выпустит пикап

Бизнес

Основатель Tesla Илон Маск анонсировал выпуск пикапа-электрокара после 2019 года.

"Обещаю, что мы создадим пикап сразу после Model Y (кроссовер. – ТК). Технические и дизайнерские элементы я держу в голове уже на протяжении последних пяти лет. Умираю, как хочу его сконструировать", – написал он в своем Twitter.

Так Маск ответил на просьбу одного из подписчиков, попросившего его поскорее выпустить пикап для семейных поездок.

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А первые наброски дизайна пикапа Маск показал на недавней презентации, на которой были представлены электрогрузовик и обновленный спорткар Tesla Roadster.

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Фото: tesla.com

Напомним, ранее основатель Tesla говорил, что новый кроссовер с электродвигателем выйдет в середине 2019 года, занявв линейке автомобилей компании место между моделями S и X. Кроссовер будет построен на платформе Model 3, но с упрощенной конструкцией для сокращения цикла производства.

Заглавное фото: Flickr.com / JD Lasica

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