ТЕЛЕКРИТИКА

Илон Маск хочет сделать компанию Tesla частной

Бизнес

После соответствующего сообщения предпринимателя в Twitter акции компании по производству электромобилей выросли на семь процентов.


Илон Маск сообщил, что Tesla может уйти с биржи.

«Я рассматриваю возможность превращения Tesla в частную компанию при $420, – написал глава компании по производству электрокаров. – Финансирование обеспечено».

На все вопросы подписчиков Маск отвечал только сообщениями с цифрой «420», не давая никаких разъяснений. Затем он уточнил, что компания может уйти с биржи, когда стоимость ее акций достигнет 420 долларов за штуку. После этого акции Tesla выросли более чем на семь процентов.

Также предприниматель написал, что продолжит сотрудничать с инвесторами, даже если компания покинет биржу. Он объяснил: инвестировать в производителя электромобилей можно будет через специальный фонд. «В SpaceX такой фонд уже есть», – добавил Маск.

Сам Илон владеет около 20% акций Tesla.

По подсчетам издания Axios, превращение компании в частную обойдется Маску в 85 миллиардов долларов с учетом долгов. А издание Financial Times написало, что суверенный фонд Саудовской Аравии вложил в компанию 1,7–2,9 миллиарда долларов в обмен на долю в несколько процентов.

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