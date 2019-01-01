«Иллюзия контроля»: телеведущий Андрей Шабанов снялся в полнометражном фильме

Часть событий в фильме разворачивается в Одессе. Съемки ленты сейчас подходят к концу. Деньги для съемок собирали буквально всем миром.

«Сначала ребята сняли тизер, разместили его на краудфандинговой площадке и начали собирать деньги. Это трейлер на 6 минут, но он производит сильное впечатление и это с учетом того, что его снимали при полном отсутствии бюджета, – говорит актер и ведущий. – Это выглядит, как достойная работа за 200 000 долларов. Они обозвали его короткометражкой и получили на IMDb рейтинг 9,4».

Персонаж Шабанова является одним из ключевых, чему продюсер «Большого украинского стэндапа» невероятно рад, ведь для него это первая работа в ленте, которая выйдет на широкие экраны.

«Это небольшая позитивная роль, но у нее есть ключевое значение. Я появляюсь в начале фильма и в конце. Мой герой является инициатором всех событий, которые происходят в фильме. С моего героя начинаются приключения!»

Создатели картины уверяют, что таких фильмов в Украине давно не снимали. Премьера «Иллюзии контроля» запланирована на 2019 год.

В центре сюжета ленты – герой Виктор. С детства Витя отлично манипулировал другими в своих интересах, пока однажды не обнаружил, что всю свою жизнь сам был объектом некоторых продуманных манипуляций.