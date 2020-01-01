ИИ от Getty Images поможет СМИ иллюстрировать материалы

Для того чтобы запустить сервис в работу, необходимо скопировать и вставить свою статью в специальное окошко. ИИ обработает текст и попытается его «понять», а затем предложит несколько рядов изображений, выбранных не только на основе ключевых фраз, но и на значении целых предложений или абзацев.

Тем не менее вмешательство человека все же будет необходимо. Так, автор материала сможет самостоятельно уточнять поиск, редактируя ключевые слова.

«Издатели находятся под большим давлением, – говорит вице-президент по данным в Getty Images Эндрю Гамильтон. – Им нужно публиковать все больше и больше контента, делать это быстрее и получать большую вовлеченность, потому что идет борьба за внимание клиентов».

Однако вице-президент компании уверен, что работу человека искусственный интеллект не отберет.

«ИИ – это инструмент, но власть все еще находится в руках редактора», – заявляет Гамильтон.