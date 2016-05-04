«Игра престолов» снова возглавил рейтинг наиболее скачиваемых нелегально сериалов

Телевизионная сага «Игра престолов» пятый год подряд лидирует в рейтинге наиболее часто нелегально скачиваемых сериалов, сообщает«Укринформ».

По данным TorrentFreak, отдельные фрагменты последнего сезона сериала одновременно скачивали с торрентов по 350 тыс. человек.

На втором месте находятся сериал «Ходячие мертвецы», на третьем - «Мир Дикого Запада».

В топ-10 рейтинга также вошли сериал о супергерое «Флэш», приключенческий «Стрела», неизменно популярный «Теория большого взрыва», «Викинги», «Люцифер», сериал на юридическую тематику «Форс-мажоры» и новый проект покинувших Top Gear Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя The Grand Tour.

Напомним, «Игра престолов» - драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась в 2011 году. На данный момент вышло уже шесть сезонов. Седьмой должен выйти на экраны летом, восьмой, который будет последним, - в 2018 году.