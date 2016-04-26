Игорь Посыпайко покинул пост главреда XXL

Телеведущий, журналист, шоумен и продюсер Игорь Посыпайко больше не является главным редактором мужского журнала XXL, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Вавилон», издающего глянец.

"Издательский дом «Вавилон» прекратил сотрудничество с известным шоуменом Игорем Посыпайко, который почти год возглавлял мужской журнал XXL в качестве главного редактора", - говорят в холдинге, не уточняя причин такого решения.

На эту должность сейчас рассматривается несколько кандидатур. А пока обязанности главреда временно исполняет шеф-редактор издания Дмитрий Максютенко.

Как известно, медиахолдинг «Вавилон» издает журналы L'Officiel, L'Officiel Hommes, XXL и Pink, а также является учредителем радиостанции «Ностальжи 99фм».

Напомним, Игорь Посыпайко возглавил редакцию журнала XXL, сменив Сергея Мясоедова, в апреле 2016 года.

Фото: пресс-служба «Вавилона»