Игорь Лоташевский покинул пост гендиректора ТРК «Эра»

Генеральный директор телерадиокомпании «Эра» Игорь Лоташевский 1 мая покинул свою должность. Сейчас под его руководством к запуску готовится несколько новых проектов, сообщает пресс-служба ТРК.

"Осознавая необходимость развивать в Украине новые направления и проекты, Игорь Лоташевский делает следующий шаг в своей профессиональной карьере. Желание двигаться вперед подтолкнуло его начать новую эру профессиональной жизни. Поэтому в ближайшее время в Украине появятся проекты под его личным руководством", - говорят в пресс-службе. Подробности запуска новых проектов пока не раскрываются.

В комментарии «Телекритике» Игорь Лоташевский сообщил, что в настоящее время в компании идут переговоры о том, кто займет пост гендиректора. "Но можно сказать, что это будет внутренний ресурс", - добавил он.

Напомним, Лоташевский был назначен генеральным директором телекомпании «Эра» в начале 2012 года.