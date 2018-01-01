ТЕЛЕКРИТИКА

Игорь Кондратюк стал ведущим студии «Ігр Нескорених» на СТБ

Бизнес

Ведущим украинской студии, которая будет транслировать соревнования «Ігри Нескорених» (Invictus Games) на телеканале СТБ, стал телеведущий Игорь Кондратюк.

Как сообщает пресс-служба канала, трансляция соревнований будет осуществляться с 24 по 30 сентября: 24 сентября в 22:00 – открытие, 30 сентября в 22:00 – закрытие соревнований, а с 25 по 29 сентября – в 22:30 сразу после программы «Вікна-новини».

Среди участников студии будут родные и близкие украинской сборной, а также звезды спорта.

"Мне кажется, что неважно как выступит наша сборная, важен сам факт участия. Это шаг вперед для психологической и спортивной реабилитации воинов, которые были ранены и хотят вернуться к нормальной жизни. Ребятам хотел бы пожелать, чтобы они продемонстрировали свою максимальную волю к победе в тех соревнованиях, в которых будут участвовать", – говорит Кондратюк.

Напомним, Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, которые получили ранения в ходе боевых действий, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. В этом году Украина впервые принимает участие в состязаниях, украинская сборная в сентябре представит страну в Торонто.

Фото: Пресс-служба СТБ

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