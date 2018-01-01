Игорь Кондратюк стал ведущим студии «Ігр Нескорених» на СТБ

Ведущим украинской студии, которая будет транслировать соревнования «Ігри Нескорених» (Invictus Games) на телеканале СТБ, стал телеведущий Игорь Кондратюк.

Как сообщает пресс-служба канала, трансляция соревнований будет осуществляться с 24 по 30 сентября: 24 сентября в 22:00 – открытие, 30 сентября в 22:00 – закрытие соревнований, а с 25 по 29 сентября – в 22:30 сразу после программы «Вікна-новини».

Среди участников студии будут родные и близкие украинской сборной, а также звезды спорта.

"Мне кажется, что неважно как выступит наша сборная, важен сам факт участия. Это шаг вперед для психологической и спортивной реабилитации воинов, которые были ранены и хотят вернуться к нормальной жизни. Ребятам хотел бы пожелать, чтобы они продемонстрировали свою максимальную волю к победе в тех соревнованиях, в которых будут участвовать", – говорит Кондратюк.

Напомним, Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, которые получили ранения в ходе боевых действий, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. В этом году Украина впервые принимает участие в состязаниях, украинская сборная в сентябре представит страну в Торонто.

Фото: Пресс-служба СТБ